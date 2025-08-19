CEO David Endicott betont in der Mitteilung nun zwar, dass sich die Nachfrage nach den kürzlich eingeführten Produkten stark entwickelt habe. Gleichwohl bleibt das Unternehmen im Ausblick vorsichtig: Das Ziel für den Umsatz wurde sogar leicht gesenkt auf 10,3 bis 10,4 Milliarden US-Dollar (bisher: 10,4 bis 10,5 Milliarden) und auch das Margenziel wurde nach unten geschraubt - auf 19,5 bis 20,5 Prozent von bisher 20 bis 21 Prozent.