Im dritten Quartal allerdings hat Alcon zumindest die Analysten-Erwartungen verfehlt. So setzte das schweizerisch-amerikanische Unternehmen zwischen Juli und September 2,43 Milliarden Dollar um. Das entspricht einem Plus von rund 6 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag ausnahmsweise bereits nach Börsenschluss in der Schweiz mitteilte. An der US-Börse war die Aktie deshalb vorübergehend vom Handel ausgesetzt worden. Währungseffekte drückten den Umsatz diesmal kaum.