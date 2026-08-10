Gewinnausblick erhöht

Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 schraubt Alcon nun bei der Profitabilität hoch. Konkret erhöht das Management die Prognose für das Wachstum des Kerngewinns je Aktie auf 12 bis 15 Prozent (bisher: 10 bis 13 Prozent) und erwartet eine Verbesserung der operativen Kernmarge um 90 bis 190 Basispunkte (bisher: 70 bis 170 Basispunkte). Die Umsatzprognose für das laufende Jahr bestätigt der Augenheilkundespezialist mit einem Wachstum zu konstanten Wechselkursen von 5 bis 7 Prozent.