Umfragen zufolge können Discounter davon ein Stück weit profitieren. 28 Prozent kaufen aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise häufiger beim Discounter ein als noch vor ein oder zwei Jahren, wie eine YouGov-Befragung zeigt. 11 Prozent kaufen demnach seltener dort ein, 57 Prozent unverändert häufig. Das Meinungsforschungsinstitut hat am 21. April dies Jahres 4.261 Erwachsene in Deutschland repräsentativ befragt.