Der Discounter Aldi will in Grossbritannien 2024 weiter wachsen und dort die Schwelle von 50'000 Beschäftigten überspringen. Aldi wolle rund 5500 neue Stellen schaffen, kündigte die Kette am Mittwoch an. Der deutsche Konzern betreibt in Grossbritannien aktuell über 1000 Märkte und beschäftigt mehr als 45'000 Menschen. Der Discounter hatte angekündigt, über 500 neue Filialen zu eröffnen. Aldi steuert ebenso wie Konkurrent Lidl in Grossbritannien auf Wachstumkurs. Zuletzt hatten die beiden Discounter, die unter anderem mit Marktführer Tesco sowie Sainsbury's konkurrieren, im Weihnachtsgeschäft Zuwächse verbucht.