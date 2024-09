Jubilierte die CDU noch in Sachsen und Thüringen, sprach Generalsekretär Carsten Linnemann am Sonntag in Brandenburg von einem «bitteren Ergebnis». Umgekehrt freute sich die SPD, dass sie nach den Tiefschlägen einstelliger Ergebnisse in den beiden Freistaaten nun im Landtag in Potsdam voraussichtlich sogar mit starken Zuwächsen stärkste Kraft vor der AfD wird. Erwartete Untergangs- wie auch Jubelszenarien stimmten also bei beiden Parteien nicht.