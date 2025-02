Was genau mag Trump an der Schweiz?

Innovation ist ihm wichtig. Die Amerikaner mögen zum Beispiel die ETH. Die Hochschule ist in der künstlichen Intelligenz führend – ohne dass wir dabei selber gross mit Firmen mitmischen. Viele amerikanische Firmen kommen in den Raum Zürich, um an dieses Know-how zu kommen. Am Schluss geht es Trump immer um die Wirtschaft. Auch uns in der Schweiz ist die Wirtschaft sehr wichtig. Diese müssen wir aussenpolitisch abstützen. Wir sehen es jetzt mit der EU, was passieren kann: Wir leiden mit.