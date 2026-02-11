«Mir liegt die direkte Demokratie der Schweiz am Herzen - sie ist das Fundament für den Erfolg unseres Landes», begründete Schindler sein Engagement. Er konstatierte eine zunehmende Passivität der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie eine Gefahr der Desinformation bei einer immer komplexeren Weltlage. «Deshalb hat sich das IWP den Auftrag gegeben, wissenschaftliche Fakten in einer verständlichen Sprache zu vermitteln», sagte Schindler.