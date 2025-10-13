Unter den Freigelassenen sind auch vier Israelis, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben: Die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman sahen sich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder. Während ihrer Geiselhaft waren sie getrennt. Die bisherigen Geiseln wurden nach der Freilassung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Nach einem Bericht der Zeitung «Times of Israel» wollte Trump nach seiner Rede in der Knesset auch eines der Krankenhäuser besuchen. Weil sein Programm in Israel erheblich länger dauerte als geplant, mussten die anderen Staats- und Regierungschefs in Ägypten stundenlang warten.