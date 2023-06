Am Mittwoch hat der Bundesrat die Revision des Gesetzes über das elektronische Patientendossier (EPD) bis 19. Oktober in eine Vernehmlassung geschickt. In diesem Dossier sollen alle für die Behandlung relevanten Informationen abgelegt werden und jederzeit abrufbar sein, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt.