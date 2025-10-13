Die letzten 20 Geiseln wurden von der Hamas in zwei Gruppen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Dabei sahen sich auch die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals seit zwei Jahren wieder. Die israelische Armee veröffentlichte ein Bild, das ihr Wiedersehen dokumentiert. Zu den Vereinbarungen gehört, dass die Hamas noch am Montag auch die Leichen von 28 Geiseln übergibt. Unklar war, ob dies im Lauf der vereinbarten Frist geschehen kann.