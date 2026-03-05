Um die in den nächsten Jahren stark steigenden Ausgaben für die Armee und für die AHV kompensieren zu können, sollen zahlreiche Bundessubventionen gekürzt oder gestrichen werden. Das ist das Ziel des Bundesrats. Aus diesem Grund hatte er vergangenen Herbst das Entlastungspaket 27 für den Bundeshaushalt - kurz EP 27 - geschnürt.