Alliance F weist in einem am Samstag veröffentlichten Manifest auf die Gefahr des Verlusts von Frauenrechten durch die Gefährdung der demokratischen Ordnung hin. Der schweizerische Frauendachverband feiert in Bern an seiner Delegiertenversammlung sein 125-jähriges Bestehen. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider nahm an der Feier teil.