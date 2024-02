Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Allianz ein operatives Ergebnis von 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro und damit in der Mitte der Spanne ein weitgehend stabiles Ergebnis. Analysten haben bislang rund 15,5 Milliarden auf dem Zettel und damit ein Ergebnis am oberen Ende der Prognose. Deutlich mehr operativen Gewinn erzielte die Allianz im vergangenen Jahr in der Leben- und Krankenversicherung, vornehmlich in den USA. Dies war einmal Übergangseffekten im Zusammenhang mit der Einführung der Rechnungslegung IFRS 17 im Vorjahreszeitraum geschuldet. Dazu kam ein verbessertes Ergebnis bei Risiko- und Krankenversicherungsprodukten in Frankreich und Asien-Pazifik. Seit 2023 müssen grosse Versicherungsunternehmen ihre Geschäftszahlen nach den Standards IFRS 17 und IFRS 9 berechnen. Die Zahlen aus dem Vorjahr wurden angepasst.