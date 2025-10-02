Wirtschaftlicher Pfeiler

Die derzeit einzige Bahnlinie zwischen Genf und Lausanne stellt laut der Allianz einen Unfallschwerpunkt im Fernverkehrsnetz der SBB dar. «Wenn man sieht, dass ein Loch in Tolochenaz VD das gesamte Schienennetz bis nach St. Gallen stört, ist es an der Zeit zu handeln», sagte der Generaldirektor der Waadtländer Industrie- und Handelskammer, Philippe Miauton.