«Was ich allerdings nicht will, ist, dass wir uns mit Staaten zusammenschliessen und Politik gegen Dritte machen», sagte Klingbeil. Ihm gehe es um Kooperation unter Partnern. Die Bundesregierung wolle sich nicht abkoppeln von China, sondern Lieferketten breiter aufstellen und Abhängigkeiten reduzieren. «Das ist wichtig, damit wir nicht verletzbar sind in unserer Volkswirtschaft.» Deutschland dürfe nicht zum Spielball werden, wenn es um Zugang zu wichtigen Rohstoffen gehe.