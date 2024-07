Der Versicherer Allianz will sein Asiengeschäft mit einer milliardenschweren Übernahme in Singapur stärken. Für 2,2 Milliarden Singapur-Dollar (rund 1,5 Mrd Euro) will der Konzern mindestens 51 Prozent der Aktien von Income Insurance erwerben, wie er am Mittwoch in München mitteilte. Mit der geplanten Übernahme will die Allianz zum viertgrössten Schaden- und Unfallversicherer in Asien aufsteigen. Income Insurance verkauft aber auch Kranken- und Lebensversicherungen.