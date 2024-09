Huber ist aktuell Leiter des Unternehmensgeschäfts der Allianz Suisse und Managing Director der Allianz Commercial in der Schweiz. Laut den Angaben ist er schon seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Allianz tätig. Er übernimmt seine neue Aufgabe von Hanno Wienhausen, der per 1. Oktober Mitglied des Vorstands der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV) in Deutschland wird.