Nach den teuren Sturmschäden im Sommer gibt die Allianz nach langer Zeit wieder eigene Risiken an Anleger am Kapitalmarkt ab. Dazu hat der Dax-Konzern über eine irische Zweckgesellschaft eine Katastrophenanleihe zu Windsturmrisiken in Europa aufgelegt, wie er am Dienstag in München mitteilte. Damit habe er Risiken im Umfang von 250 Millionen Euro für die Jahre 2024 bis 2026 am Kapitalmarkt rückversichert. «Dies ist die erste Katastrophenanleihe seit über einem Jahrzehnt, durch die Allianz eigene Versicherungsrisiken absichert», hiess es weiter. Anleger hätten die Anleihe gut aufgenommen.

19.12.2023 11:00