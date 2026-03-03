«Die Umstellung auf sauberere Energie hängt von einer starken Infrastruktur ab», sagte Édouard Jozan, Head of Private Markets bei Allianz Global Investors. Die Investition sei die erste direkte Eigenkapitalanlage der Allianz in ein Portfolio von Batteriespeicherprojekten. Die elf Projekte würden nach Fertigstellung dazu beitragen, «die Energieversorgungssicherheit des Landes zu stärken, die Energiewende zu beschleunigen und unseren Kunden langfristigen Wert zu bieten».