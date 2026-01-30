«In dieser Frage orientieren wir uns eng am Schweizerischen Versicherungsverband (SVV), mit dem wir seit Beginn der Ereignisse im Austausch stehen», sagte die Allianz-Suisse-Chefin. «Ein runder Tisch kann aus unserer Sicht sinnvoll sein, weil er eine koordinierte und transparente Zusammenarbeit erleichtert, insbesondere bei der Klärung komplexer Haftungs- und Deckungsfragen.» Zunächst müssten aber die noch offenen Fakten vollständig geklärt werden.