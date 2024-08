Durch den Rückkauf von Aktien und dem Einzug der Papiere sinkt die Zahl der ausstehenden Anteile. Im Gegenzug steigt der Gewinn je verbliebener Aktie und damit in der Theorie auch der Wert der Anteile. Unternehmen nutzen daher dieses Mittel zur Kurspflege. An der Börse kamen die Zahlen und der angekündigte Aktienrückkauf gut an. Die Allianz-Aktie lag am Mittag in einem schwachen Umfeld mit einem Plus von rund einem Prozent auf 251,60 Euro in der Dax-Spitzengruppe.