Deutschlands grösster Versicherungskonzern Allianz ist mit ‌einem ⁠Rekordgewinn in das laufende Jahr gestartet. Das operative Ergebnis legte nach Angaben vom ⁠Mittwoch um 6,6 Prozent auf einen Rekordwert von 4,52 Milliarden Euro zu. Vom Unternehmen befragte ‌Analysten hatten mit lediglich 4,36 Milliarden Euro gerechnet. Das ‌gesamte Geschäftsvolumen - die Summe aus Versicherungsprämien ​und Fondsgebühren - verbesserte sich um 3,5 Prozent auf 53 Milliarden Euro. «Wir haben an die Dynamik eines hervorragenden Jahres 2025 angeknüpft», sagte Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre.