Sein Vorgänger Simon Räbsamen wird das Unternehmen per Ende Jahr verlassen, teilte der Immobilienkonzern am Mittwochabend mit. Binz habe schon mehrere leitende Funktionen bei Allreal inne gehabt. Seit 2015 ist er als Leiter des Standorts in Zürich für die Gross und Generalunternehmung zuständig. Als gelernter Hochbauzeichner, diplomierter Bauleiter und Projektmanager kenne er die Branche sehr gut und habe das Geschäft von Grund auf gelernt.