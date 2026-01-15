Das Entwicklungsprojekt Gartenstadt Köschenrüti hat laut einer Mitteilung vom Donnerstag bereits 2021 Allreal als Service Developer mit der Entwicklung des Areals beauftragt. Im vergangenen Jahr habe die Gruppe dann zudem den Zuschlag als Totalunternehmerin für die Realisation des Projekts erhalten.
An der Köschenrütistrasse soll ab 2026 ein Wohnquartier mit 300 Wohnungen entstehen. Die rechtskräftige Baubewilligung liege seit dem Jahreswechsel vor. Der Bezug der neuen Mietwohnungen ist den Angaben zufolge für das erste Quartal 2030 geplant.
sta/to
(AWP)