Nein zu Umsiedlungen

Weiter sprach sich Keusen gegen zuletzt laut gewordene Forderungen aus, die wegen «zunehmender Naturgefahren in den Bergen» Umsiedlungen der Bergbevölkerung von gefährdeten in sichere Gebiete verlangen. Es sei wichtig, dass der Kulturraum Alpen weiterhin besiedelt bleibe, und die Menschen nicht nur in Städten lebten.