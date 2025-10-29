Googles Mutterkonzern Alphabet hat seinen Quartalsgewinn trotz einer Milliardenstrafe der EU um rund ein Drittel gesteigert. Der Internet-Riese verdiente von Juli bis September 34,98 Milliarden Dollar (rund 30,1 Mrd Euro) nach 26,30 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mitteilte. Die EU-Kommission wirft Google und Alphabet Wettbewerbsverstösse im Werbegeschäft vor und verhängte im September eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro.