In einem ersten Schritt will die Gesellschaft bis zum Jahr 2027 eine Rechenleistung von 500 Megawatt aufbauen. Dabei sollen die Rechenzentren mit den von Google entwickelten KI-Chips der Marke Tensor laufen. Sie sind dafür gemacht, KI-Modelle zu entwickeln und zu betreiben.
Alphabet und Blackstone konkurrieren auf diese Weise künftig mit Unternehmen wie Coreweave und Nebius, die mit ihren Hochleistungsrechnern Dienste für KI-Service-Anbieter zur Verfügung stellt. Während diese Anbieter oft auf Prozessoren des Branchenriesen Nvidia setzten, hat Google seine eigene Palette an KI-Chips ausgebaut und sucht nach noch mehr Rechenkapazität, um die hohe Nachfrage von Nutzern innerhalb und ausserhalb des Unternehmens zu befriedigen.
Google gehört zu den grössten Profiteuren des KI-Booms. Der Umsatz seiner Cloudrechner-Sparte schiesst in die Höhe und die hauseigenen KI-Dienste haben grossen Erfolg bei den Kunden. Blackstone wiederum hat kürzlich seine Einheit Blackstone Infrastructure Trust an die Börse gebracht, die in bereits fertige Rechenzentrumsimmobilien investiert./stw/tav/nas -
(AWP)