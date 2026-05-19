Alphabet und Blackstone konkurrieren auf diese Weise künftig mit Unternehmen wie Coreweave und Nebius, die mit ihren Hochleistungsrechnern Dienste für KI-Service-Anbieter zur Verfügung stellt. Während diese Anbieter oft auf Prozessoren des Branchenriesen Nvidia setzten, hat Google seine eigene Palette an KI-Chips ausgebaut und sucht nach noch mehr Rechenkapazität, um die hohe Nachfrage von Nutzern innerhalb und ausserhalb des Unternehmens zu befriedigen.