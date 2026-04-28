Ferner soll der Verwaltungsrat ermächtigt werden, nach eigenem Ermessen ein neues Aktienrückkaufprogramm zu starten und bis zu 10 Prozent des gesamten Aktienkapitals an eigenen Aktien zurückzukaufen. Ein solcher Rückkauf kann frühestens nach Ablauf des laufenden Programms erfolgen, das an der ordentlichen Generalversammlung vom 19. Mai 2025 verlängert wurde. Dieses läuft laut den Angaben spätestens am 25. Oktober 2026 aus.