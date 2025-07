Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select erwartet für das erste Halbjahr 2025 einen klar tieferen Gewinn als im Vorjahr. In der Finanzberichterstattung per 30. Juni werde aufgrund vorläufiger Zahlen voraussichtlich ein Gewinn von rund 2,1 Millionen Franken zu Buche stehen, teilte die Gesellschaft am Montag mit.