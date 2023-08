In Anbetracht dieser Verkaufsabsicht werde der Verwaltungsrat in naher Zukunft zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen. An dieser werde der VR den Aktionären eine ausserordentliche Dividende von 3 pro Namenaktie beantragen. "Die Finanzierung dieser ausserordentlichen Dividende ist durch bereits vorhandene liquide Mittel der Gesellschaft sichergestellt", schrieb das Unternehmen. Somit müssten keine bestehenden Investitionen veräussert werden.