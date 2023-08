Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat ein Datum für die angekündigte ausserordentliche Generalversammlung festgelegt. Die aoGV findet laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung am 21. September 2023 in Zug statt. Einziges Traktandum ist die Auszahlung einer ausserordentlichen Dividende.

22.08.2023 19:52