Im Vorjahr hatte die Gesellschaft einen Gewinn von 1,3 Millionen Franken ausgewiesen. Alpine Select will das definitive Jahresergebnis 2025 im April veröffentlichen, wie es weiter hiess.
jb
(AWP)
Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat im Jahr 2025 markant mehr verdient. Das Unternehmen erwartet anhand vorläufiger Zahlen einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken, wie Alpine Select am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab.
