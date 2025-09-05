Mit Blick nach vorn zeigt sich Alpine Select vorsichtig. Die Gesellschaft verweist auf politische Unsicherheiten in den USA sowie geopolitische Spannungen und will ihr Portfolio entsprechend anpassen. Gleichzeitig sieht sie in einzelnen Beteiligungen weiteres Potenzial - insbesondere bei Idorsia, das nach seiner Restrukturierung steigende Umsätze und eine nachhaltige Geschäftsentwicklung in Aussicht stellt.