Alpine Select hat im Geschäftsjahr 2023 einen Verlust von 433'000 Franken erlitten, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Das ist höher als Anfang Jahr in Aussicht gestellt: Im Januar war das Unternehmen noch von einem deutlich kleineren Verlust in der Grössenordnung von 140'000 Franken ausgegangen. 2022 hatte das Unternehmen aufgrund der schwierigen Lage an den Finanzmärken einen Verlust von 30,0 Millionen Franken erlitten.