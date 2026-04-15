Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht verbuchte die Gesellschaft im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von 10,3 Millionen Franken. Dies ist etwas weniger als die 11,4 Millionen, die Anfang des Jahres erwartet worden waren. Im Vorjahr waren es lediglich 1,27 Millionen Franken gewesen.