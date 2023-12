Wechsel im Verwaltungsrat von Alpiq: Der Stromkonzern beruft per 1. Januar 2024 Adèle Thorens Goumaz und François Gabella in das Gremium. Gewählt wurden die beiden am Dienstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung, wie Alpiq gleichentags mitteilte.

19.12.2023 19:08