Das Jahr 2025 sei stark geprägt gewesen von Produktionsausfällen und einem anspruchsvollen Marktumfeld, wobei der ungeplante Ausfall des Kernkraftwerks Gösgen das Ergebnis mit 149 Millionen Franken am stärksten belastet habe. Das AKW liefert schon seit dem 24. Mai 2025 keinen Strom mehr, und das Wiederanfahren hat sich mit nötigen Sicherheitsmassnahmen immer wieder verzögert. Nun soll der Meiler voraussichtlich am 21. März wieder ans Netz gehen.