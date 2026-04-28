Sarbu ist derzeit Managing Director der Geschäftseinheit Trading & Origination bei der BKW, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Sie werde die Entwicklung des im Januar geschaffenen Geschäftsbereich vorantreiben und damit Wachstum und Wirkung des Bereichs weiter stärken. Bis zum Stellenantritt werde der Bereich ad interim von CEO Antje Kanngiesser weitergeführt.