Finnland will die Windkraft massiv ausbauen. Bis 2035 soll die Windstromproduktion pro Jahr auf 119 Terawattstunden fast verzehnfacht werden. Grossbatterien sollen dabei die Unterschiede zwischen Stromproduktion und Stromverbrauch ausgleichen. Durch Investitionen in Speichersysteme könne mehr grüne Energie in das System eingespeist werden, so Alpiq.