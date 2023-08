Mit Blick in die Zukunft sei Alpiq in einem fragilen Marktumfeld gut positioniert, hiess es. Trotz einer gewissen Beruhigung an den Energiemärkten herrsche jedoch weiterhin Unsicherheit über die Entwicklung im laufenden zweiten Halbjahr. Alpiq sei aber auch für das zweite Halbjahr optimistisch. Ein signifikanter Teil der Ergebnisverschiebung aufgrund von Rechnungslegungsvorschriften aus den Vorjahren werde sich positiv auswirken.