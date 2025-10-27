Er werde seine Aufgaben bis Ende 2025 übergeben, teilt Alpiq am Montag mit. Der Rekrutierungsprozess für die Nachfolge von Gresnigt wurde eingeleitet.
Seit seinem Eintritt im April 2022 habe er eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung gespielt. So habe er unter anderem die Aktivitäten von Alpiq in Osteuropa konsolidiert. Gresnigt habe zudem das internationale Kraftwerksgeschäft und den Bereich Origination vorangetrieben (Energiebeschaffung und Vertrieb für Dritte).
Die EPEX SPOT ist eine Börse für den Strom-Kurzfristhandel mit Sitz in Paris. Sie ist Teil der EEX-Gruppe (European Energy Exchange), der europäischen Energiebörse in Leipzig.
ys/to
(AWP)