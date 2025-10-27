Seit seinem Eintritt im April 2022 habe er eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung gespielt. So habe er unter anderem die Aktivitäten von Alpiq in Osteuropa konsolidiert. Gresnigt habe zudem das internationale Kraftwerksgeschäft und den Bereich Origination vorangetrieben (Energiebeschaffung und Vertrieb für Dritte).