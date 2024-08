«Insgesamt sind wir mit deutlich ruhigeren Rahmenbedingungen in das neue Jahr gestartet als in den Vorjahren mit den teils extremen Unsicherheiten und Preisschwankungen», sagte CEO Antje Kanngiesser am Freitag an einer Telefonkonferenz. Nun sei die Alpiq fast zurück auf dem Vorkrisen-Niveau.