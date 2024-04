Die Beteiligung des Schweizer Energiekonzerns an P2X Solutions erfolge hauptsächlich durch eine Kapitalerhöhung sowie den Kauf des Minderheitsanteils eines bisherigen institutionellen Investors, teilte Alpiq am Freitag mit. Nach dieser Transaktion halte Alpiq 54,9 Prozent der Aktien an P2X Solutions. Zudem hat der Schweizer Konzern die Option, seinen Anteil bis Ende 2028 auf bis zu 100 Prozent zu erhöhen. Der Gründungspartner Herkko Plit bleibe CEO und Aktionär. Zu den finanziellen Konditionen wurden keine Angaben gemacht.