Es sei in den vergangenen Jahren gelungen, die Resilienz des Unternehmens nachhaltig zu stärken, begründet Alpiq in einer Mitteilung vom Freitagabend den Schritt. Dazu beigetragen hätten die Fokussierung auf das Kerngeschäft in den europäischen Märkten, die Stärkung der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette und ein angepasstes Risikomanagement an die neuen Marktdynamiken.