Die ZKB bezeichnet die Zahlen als schwach. Zwar impliziere die EBITDA-Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro für 2026 ein Wachstum von rund 12 Prozent gegenüber 2025, die Mitte der Spanne von 320 Millionen liege jedoch deutlich unter dem Marktkonsens von 357 Millionen Euro. Zudem sei die Verbesserung im zweiten Halbjahr 2025 zu grossen Teilen auf die Übernahme von Westcoast zurückzuführen.