Insgesamt stieg der Nettoerlös um knapp 20 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Dies sei insbesondere auf den steigenden Rechenbedarf, wachsenden Datenmengen und dem zunehmenden KI-Einsatz zurückzuführen. Dabei seien sowohl im Commercial- als auch im Consumergeschäft Marktanteile hinzugewonnen worden.