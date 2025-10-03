Nur einer verlässt das Unternehmen

Im neuen Setting bleibt Wolfgang Krainz als CEO an der Spitze des Unternehmens. Auch Andreas Kuhn behält als CFO die Leitung des Finanzbereichs, wie das Unternehmen mitteilte. Weiter soll Thomas Meyerhans als COO insbesondere in den Bereichen HR und Logistik den Einsatz von KI weiter vorantreiben. Die drei behandeln die selben Aufgabenbereiche wie zuvor.