Der Umsatz der Monate April bis Juni kletterte um 4,3 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Organisch, also ohne Wechselkurs- und andere Sondereffekte, fiel das Plus noch kräftiger aus. Alstom profitierte neben Geschäften in Europa, Brasilien und Kasachstan von seinem Dienstleistungsgeschäft in Nordamerika und in Italien. Aus Sicht von Konzernchef Henri Poupart-Lafarge ist das Marktumfeld weiter positiv und bietet in den kommenden drei Jahren eine Vielzahl an Geschäftsmöglichkeiten./ngu/mne/mis