Der Bahntechnik-Hersteller Alstom plant aus Kostengründen an seinem Standort in Netphen bei Siegen eine Neuausrichtung, die auch mit einem Stellenabbau verbunden sein soll. Bis zu 130 der aktuell 730 Stellen sollen bis 2027 wegfallen, teilte das Unternehmen mit. Der Stellenabbau solle sozialverträglich erfolgen, sagte ein Firmensprecher. Betriebsbedingte Kündigungen solle es nicht geben. Die Verhandlungen darüber mit den Arbeitnehmervertretern sollen in Kürze beginnen.